Sanremo: iniziati i lavori per il ripristino di via al Mare a Bussana, prime ruspe all'opera (Foto)

Sono iniziati ieri i lavori per il ripristino di via al Mare, la strada che viaggia sopra le spiagge di Bussana, chiusa al traffico dal 22 dicembre dopo che l’asfalto era sprofondato a causa del ‘collasso’ del terreno sottostante. Con l’utilizzo di una ruspa è stato divelto l’ultimo pezzo di asfalto che era rimasto e ora inizieranno i lavori di palificazione sotto la carreggiata, che saranno propedeutici alla costruzione del nuovo muro di sostegno.

Prima di Natale il Comune aveva attivato la cosiddetta ‘somma urgenza’ dopo i primi sopralluoghi, che hanno permesso ai tecnici di individuare le cause del crollo. E’ stato infatti confermato che non è stata l’erosione del mare a provocarlo ma una infiltrazione presente da tempo.

Il cemento e la gettata sarà poi fatta dall’alto ma, tenendo conto delle difficoltà e dei luoghi, è stato confermato che i tempi sono quelli inizialmente previsti, ovvero due mesi in modo da eliminare tutte le cause che possono aver determinato il crollo (vene, falde acquifere, tubazioni e altro). Sarà costruito un muro di contenimento di circa 30 metri, solo dopo l’attività di drenaggio delle acque a monte.

Al momento la strada è tagliata in due e tutti gli operatori turistici della zona (spiagge, bar e ristoranti) si augurano che il termine dei primi giorni di marzo venga rispettato per la riapertura, giusto in tempo per i primi ponti di primavera e per l’estate. Al momento possono transitare, a piedi sul marciapiede sovrastante la zona franata, i residenti e i commercianti della zona. In auto si può arrivare fino al cantiere provenendo da Sanremo o da Arma di Taggia.