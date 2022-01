72° Festival di Sanremo: all'Ariston il pubblico ci sarà, biglietti in vendita da venerdì mattina

Addio al teatro vuoto, addio a stratagemmi dell'ultimo minuto come i palloncini a riempire le sedie vuote. La 72ª edizione del Festival di Sanremo vedrà il ritorno del pubblico in sala.

Questo pomeriggio è stato sciolto il nodo che teneva con il fiato sospeso i tanti appassionati e, soprattutto, il comparto turistico cittadino.



Da venerdì mattina alle 9 (e fino alle 14) inizierà la vendita dei tagliandi tramite il portale dedicato e non alla biglietteria dell'Ariston.

Il teatro, infatti, è stato equiparato alle altre location di spettacoli alle quali si può accedere con super green pass e nel rispetto delle norme anti covid vigenti.

Ciascun richiedente potrà acquistare al massimo due abbonamenti. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti per le cinque serate sarà possibile esclusivamente attraverso la scheda a questo link.http://%20http//sanremo2022.aristonsanremo.com