Val Nervia: lamentele su scarsi controlli anti Covid, il Sindaco di Dolceacqua "Le forze dell'ordine fanno quanto possibile"

“Abbiamo controllato i locali pubblici ben due volte tutti i locali pubblici, sia i titolari che i dipendenti, per garantire che all’interno vi siano persone munite di ‘Green Pass’. Lo abbiamo disposto con l’ausilio dei Carabinieri e della Polizia Municipale del territorio”.

Sono le parole del Sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che ha risposto alle nostre domande, in particolare su alcune mail arrivate alla nostra redazione per la preoccupazione di alcuni residenti del paese dei Doria, secondo i quali sarebbero pochi gli agenti delle forze dell’ordine. La lamentela dei residenti riguardava anche i pochi controlli nei locali e nelle strade, dove pochi userebbero la mascherina obbligatoria. Polemiche sono arrivate anche per la presenza, secondo chi lo ha denunciato al nostro giornale, di persone non vaccinate sedute nei bar senza mascherina.

Il primo cittadino di Dolceacqua ha anche evidenziato come, nel corso dei controlli dei locali, è stata rivelata una irregolarità all’interno di un locale, che è stato regolarmente sanzionato: “Uno dei problemi – prosegue Gazzola – è sicuramente quello della presenza della Polizia Locale solo al mattino e, quindi, nelle altre ore non riusciamo a garantire controlli maggiori. Negli ultimi giorni, effettivamente, il paese ha visto nelle feste moltissimi francesi che, tra ignoranza e non curanza delle normative, non indossavano la mascherina. Ma non riusciamo a controllare il territorio 24 ore su 24 e, nonostante come Amministrazione abbiamo sollecitato le forze dell’ordine, anche se l’utilizzo delle mascherine dovrebbe essere un dovere civile”.

Il Sindaco dolceacquino ha anche voluto evidenziare come i Carabinieri del paese, hanno anche il controllo di altri paesi della valle, come Rocchetta Nervina, Isolabona e Apricale: “I cittadini devono capire – termina Gazzola – che i Carabinieri devono muoversi nei diversi luoghi della vallata, dove tra l’altro ci sono molti ristoranti e bar sparsi nei diversi paesi. Posso garantire che sia loro che la Polizia Municipale fanno quanto nelle loro possibilità per garantire che in Val Nervia vengano rispettate le normative vigenti”.