Sanremo: servizio interforze questa mattina per i controlli dei green pass 'rafforzati' nei locali

Controllo interforze, questa mattina sul territorio comunale di Sanremo, nei locali del centro per la verifica di green pass e mascherine, sia tra i clienti che hanno approfittato della bella giornata di sole per trascorrere qualche minuto nei dehors, che tra i titolari e il personale.

Quello di oggi è stato un intervento più strutturato del normale, visto che hanno eseguito le verifiche gli agenti della Municipale, insieme ai colleghi del Commissariato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Controlli che vengono eseguiti normalmente e, proprio ieri abbiamo pubblicato i risultati della Municipale matuziana che dall’inizio dell’anno a ieri ha fatto 965 controlli, accertando 4 multe, tutte per il mancato utilizzo delle mascherine. Nei primi 10 giorni dell’anno sono state fatte 174 verifiche nei locali e tutto è risultato in perfetta norma, sia per l’uso delle mascherine che per il green pass di chi lavora all’interno e sul controllo ai clienti.

Controlli che ovviamente non si fermeranno e che sono stati intensificati dopo l’entrata in vigore sul super green pass, obbligatorio anche per le consumazioni nei dehors all’aperto, da venerdì scorso.