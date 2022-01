Sanremo: la Giuria, lo Staff e gli Ospiti della Prima Edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022

Lavori in corso per l'avvio della Prima Edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 che si terrà a Sanremo, nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2022, nell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione.

L'iniziativa musicale, organizzata dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, si prefigge di diffondere e far conoscere ancora di più, in Italia, la canzone d'ispirazione cristiana o christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. Il Festival che si svolge nella città dei Fiori, che, più di ogni altra realtà, per la sua tradizione, rappresenta l'Italia musicale, è dunque un'opportunità per immergersi in questo genere musicale molto conosciuto e sviluppato in altri Paesi.



"Seguiremo e racconteremo il Festival della Canzone Cristiana sui social e il portale Vatican News e il portale Vatican News e trasmetteremo i tre gironi della competizione sulla Radio Vaticana" ha dichiarato Massimiliano Menichetti Responsabile di Radio Vaticana - Vatican News, il quale ha aggiunto: "Non abbiamo uno spazio dedicato specificatamente alla Christian Music , per cui possiamo affermare che il Festival ci spinge ad una nuova creatività. Siamo molto contenti di aderire a questa manifestazione canora, che nasce nella città dei fiori e della musica. Sanremo incrementerà, ancor più, la sua offerta, creando di fatto, per tre giorni, una staffetta musicale tra il Festival della Canzone Cristiana e lo storico Festival della Canzone Italiana. Le note costituiscono uno degli architravi della Radio dei Papi, insieme alla liturgia, informazione e formazione. Il nostro scopo è portare la Buona Notizia, la voce del Papa nel mondo, la Speranza, non lasciare mai nessuno da solo: questo può realizzarsi anche grazie al calore delle note. La pandemia ha ferito anche il settore musicale, ma la musica non ci ha mai abbandonato. Papa Francesco, recentemente, ha ricordato che la forza del canto e della musica possono evocare la Parola di Dio e contribuire a generare, ovunque, uno spirito di fraternità".

Tra gli ospiti della manifestazione, oltre a Giuseppe Cionfoli, vi sarà Vittorio Sgarbi.

Il critico d'arte salirà sul palco dell'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio 2022, con l'intento di evidenziare l'ineludibile valore artistico della canzone, rimarcando la sua appartenenza al piano dell'Arte vera e propria, nella sua espressione più elevata ed autentica, in quanto anch'essa eminente forma artistica.

Il Produttore discografico Gianni Testa è il Presidente di Giuria della Prima Edizione del Festival. E' noto per la sua ampia esperienza artistica, che spazia dal grande teatro con Massimo Ranieri ai programmi più importanti della Rai, fino ad approdare alla Direzione artistica e alle Commissioni dei più grandi festival e talent italiani, in primis “Area Sanremo” e “Performer Italian Cup”, su Rai 2. E' Direttore artistico di Joseba Label e Joseba Publishing, due realtà in ascesa nel panorama delle etichette discografiche indipendenti italiane. Fabrizio Venturi ha voluto Gianni Testa non solo per la sua esperienza musicale, ma soprattutto perché militante, da anni, nel movimento del rinnovamento nello Spirito Santo, nonché per il suo messaggio di luce, di cui non fa mistero.

laria Sambucci sarà la coreografa e danzatrice di “Sanremo Cristian Music 2022”. Ilaria è una ballerina ed una poliedrica artista partenopea. Dal 2017 al 2020 ha diretto 'Lo Schiaccianoci, Scuola di Danza e Teatro', l'Associazione, da lei ideata e fondata, si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle abilità morali e tecniche dei nuovi artisti. Diverse sono le sue esperienze professionali, tra cui la sua partecipazione nel prestigioso corpo di ballo della 71esima edizione del Festival di Sanremo, che l'ha vista danzare al Teatro Ariston al fianco di Fiorello e Amadeus, nonché il suo debutto teatrale nel ruolo di “Filumena Marturano”, diretta dal Maestro G.B. Diotaiuti.

L' Ufficio Stampa del Festival è affidato al giornalista Biagio Maimone. Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario di Sua Santità Papa Francesco, due mesi fa, lo ha designato membro del Comitato delle Relazioni Pubbliche e Fundraising dell'Associazione "Bambino Gesù del Cairo" Onlus.

"La musica non vi è dubbio che possa rivestire un ruolo educativo e trasformativo in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i valori umani e che, in virtù di tale ruolo, possa risvegliare le coscienze dormienti affinché si ridestino e si mettano all'opera per salvaguardare l'essere umano" ha dichiarato Venturi, ed è questo il fine ultimo dell'impegno creativo, di carattere musicale, a cui il Cantautore darà vita.

A condurre la kernesse canora al fianco di Fabrizio Venturi, vi sarà DJ MItch di Radio 105.

Alcuni dei componenti della giuria, dello staff e degli ospiti, che potrà subire integrazioni successive.