Ventimiglia: bilancio del 2021 per la Polizia di Frontiera, 194 gli arresti nell'anno appena terminato

Il nuovo anno ha fatto il suo ingresso e intanto la Polizia di Frontiera di Ventimiglia tracci i bilanci di quello appena trascorso. Intensa è stata l’attività messa in campo dal personale del Settore Polizia Frontiera di Ventimiglia diretto dal Vice Questore Aggiunto, Martino Santacroce, e i numeri parlano chiaro.

194 arresti effettuati di cui:

- 82 a seguito di attività di indagine (di questi 58 inosservanti alla Legge sugli stranieri, 2 passeur, 11 per uso di documenti falsi, 8 per evasione e 3 per resistenza a P.U.);

- 73 su disposizione della Autorità Giudiziaria

- 39 operati unitamente alla neo costituita Squadra Mista, fiore all’occhiello per quanto riguarda i servizi in cooperazione italo francesi.

- 33 Estradizioni.

Con 6.833 pattuglie per un totale di 16.871 poliziotti impiegati, la nostra zona confinaria è stata controllata e pattugliata con servizi nelle 24 ore da personale sempre più qualificato e preparato. Identificate quasi 100mila persone, 63 mila delle quali extracomunitari, grazie anche all’ausilio di apparecchiature portatili in dotazione alle pattuglie che permettono verifiche immediate.

La necessità di approfondire i controlli effettuati in frontiera ha notevolmente impegnato sia gli Operatori in servizio di pattugliamento che il personale che all’interno dell’Ufficio che svolge i successivi ed impegnativi compiti di indagine e redazione atti. Basti pensare all’attività che si cela dietro i respinti in frontiera che nel 2021 sono stati svariate migliaia. Di questi quasi 12mila fotosegnalati e inseriti in AFIS. Sempre in ambito stranieri ben 407 sono stati gli stranieri espulsi tramite la Questura di Imperia.

Altro dato significativo è legato alla presenza di minori: 1.152 i quali, dopo essere stati respinti in Italia, vengono riconsegnati alla Polizia d’oltralpe in quanto accertata la loro minore età.

La lotta all’immigrazione clandestina resta l’attività peculiare della Polizia di Frontiera ed è per questo che Italia e Francia operano quotidianamente insieme per mezzo dei cosiddetti pattugliamenti congiunti e la neo costituita Squadra Mista – Brigade Mixte. Quest’ultimo dispositivo di sorveglianza, che opera tra il Dipartimento delle Alpi Marittime e la provincia di Imperia, ha la caratteristica di effettuare pattuglie miste a carattere continuativo sia in territorio italiano che in territorio francese, definendo di volta in volta i suoi obiettivi sulla base dell’analisi del rischio.

Istituito in via sperimentale il 14 dicembre 2020, è stato oggetto di incontro a livello centrale a Mentone – nuova sede della Squadra-Brigade Mista, inaugurata dai rispettivi direttori Centrali di Roma e Parigi, alla presenza dei Direttori zonali di Torino e Marsiglia e i dirigenti a livello locale della Polizia di Frontiera (Dr. Santacroce per l’Italia e M.me Joubert per la Francia).

Quanto emerso in sede di riunione, ha trovato conferma nei dati annuali, superando ogni più rosea prospettiva: 516 le pattuglie effettuate con a bordo 1.244 Operatori di Polizia. Di queste 398 sono state su strada e 160 in ferrovia. Controllate 9.914 persone, 4376 delle quali extracomunitarie e 4.559 automezzi. Durante i servizi sono stati effettuati 43 arresti.

Tra gli arresti più significativi e che hanno suscitato l’interesse dei mass-media si ricordano:

- l’arresto di un romeno di 25 anni, R.O., che faceva parte di un sodalizio criminale dedito a furti con scasso. In soli tre mesi ne aveva messi a punto, con altri complici, ben 68;

- un italiano di Treviso W.N. di 67 anni ricercato per esercizio abusivo della professione e truffa. Infatti l’uomo si spacciava per medico dentista pur non avendo mai conseguito la laurea. In realtà dopo aver messo a punto un’abile truffa e pertanto condannato, risultava irreperibile da alcuni anni;

- un trentottenne di Lacco Ameno (NA) sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli dovendo scontare la pena di 2anni e 8 mesi di reclusione per rapina, estorsione, minaccia e lesioni personali;

- Arresto di un cittadino tunisino di 23 anni ricercato con mandato di arresto europeo, per tentato omicidio a Cremona ai danni di un sedicenne a cui aveva, poco prima, sottratto la bici. Lo straniero, dopo essersi fatto inseguire dal ragazzino fino a farsi raggiungere lungo la sponda del fiume Po, gli ha inflitto tre colpi con un grosso coltello da cucina alla nuca e alla tempia, con l’intenzione di ucciderlo.

Gli arresti sono solo alcuni esempi a dimostrazione dell’efficacia e dell’importanza dei controlli effettuati in questa frontiera, controlli che il Dirigente dr Martino Santacroce, ha di volta in volta modulato ed adattato alle diverse esigenze che si sono prospettate e sempre in osservanza delle disposizioni sia della Direzione Centrale della Polizia delle Frontiere e Immigrazione e dalla 1a zona di Polizia Frontiera di Torino per i profili di frontiera che dal Prefetto e dal Questore di Imperia per i profili di ordine e sicurezza pubblica.