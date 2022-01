Sanremo: dalle 17 open day virtuale per la scuola primaria di San Bartolomeo

Oggi si terrà un open day virtuale per la scuola primaria E.E.Moro San Bartolomeo dell'Istituto Comprensivo Centro Levante di Sanremo. Alle ore 17 i genitori potranno collegarsi su meet per incontrare le insegnanti utilizzando il link:meet.google.com/odp-ggrv-fka

"La struttura si trova in collina, in un contesto sereno e accogliente, immersa nel verde e facilmente raggiungibile. È organizzata in un tempo scuola modulare con tre pomeriggi a settimana inclusa la mensa. - spiegano dalla scuola - I bambini hanno a disposizione aule ampie e luminose di cui una con la lim, laboratorio pittura, laboratorio per le tecnologie, palestra, biblioteca un refettorio e due spazi esterni attrezzati per l'attività motoria ricreativa".



"Gli alunni sono organizzati in pluriclassi, una realtà ancora poco conosciuta ma valore aggiunto per questa scuola dove i bambini possono socializzare, confrontarsi e crescere in modo maturo e consapevole" - concludono.