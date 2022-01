Coronavirus: caro tamponi in Italia, un lettore "Come per le medicine in Francia costano meno"

Un nostro lettore, Giuseppe Piccolo, ci ha scritto dopo la mail di una lettrice, che lamentava la confusione che regna sul quando e come si è positivi:

“Per nostro scrupolo, dopo aver acquistato due test rapidi a 15 euro cadauno in farmacia, ci siamo provvisti di altri test che, nel frattempo, sono stati dichiarati validi alla stregua dei molecolari. In farmacia in Francia costano 4.50 euro e pare che nelle ‘parafarmacie’ nei centri commerciali francesi costino ancora una spanna meno. Pare, sempre, che a Montecarlo costino 2,50 euro cadauno. Non meravigliamoci se per economia familiare in Italia tutta parecchi contagiati asintomatici o poco gravi stanno liberi senza sapere neanche de pericolo che corrono e che portano in giro. Soluzioni? Non sono presuntuoso, io faccio il mio lavoro, cerco di farlo bene, ma sarebbe auspicabile che lo facessero anche chi ha le competenze di questo”.