Una nostra lettrice, Renata, ci ha scritto per segnalare un problema di illuminazione tra Ospedaletti e Sanremo:

“Sono qui ancora a lamentarmi, ma strada rotabile Capo Nero, alle porte di Coldirodi, è sempre al buio. Io abito prima del bivio per strada Monte Ortigara e ci sono sei lampioni, uno dietro l’altro, spenti. Ho fatto tanti reclami al numero verde di competenza ma non è successo nulla, anzi ora non mi rispondono più (forse vedendo il numero). Chiedo cosa si può fare”.