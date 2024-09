Sanremo: Camper a Pian di Poma, un nostro lettore: "Perchè nessuno eleva sanzioni"?

Il nostro lettore Luciano scrive alla redazione per "fare alcune considerazioni circa l' articolo di stamane sulla situazione camper a Pian di Poma. Innanzitutto per quale motivo, visto i cartelli di divieto di sosta e divieto di accesso nessuno provvede ad elevare sanzioni e multe ?

Per quale motivo e' stato permesso negli ultimi anni a questi signori di occupare quest'area con i camper anche con prepotenza distruggendo cartelli di divieto di sosta e sbarra di limitazione accesso, appropriandosi della zona ? Per quale motivo si permette di stazionare in un'area dove non si paga nulla, dove non c'e' allaccio per lo scarico dei liquami, dove vengono lasciati rifiuti di ogni genere a bordo strada ?

Se a Sanremo non esiste un'area camper attrezzata questi turisti non possono venire, non e' un diritto perche' si ha un camper stazionare dove si vuole e soprattutto dove sono presenti divieti di sosta e di accesso. Basterebbe fare piu' controlli ed essere inflessibili sulle sanzioni per eliminare il problema, perche' non viene fatto ?".