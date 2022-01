Bordighera: futuro del 'Saint Charles' e commissione speciale su Rivieracqua, oggi la riunione 'antipasto' del consiglio di domani

Riunione oggi per la conferenza dei capigruppo di Bordighera per analizzare i due punti all'ordine del giorno: la situazione attuale e prospettive future dell'ospedale 'Saint Charles' e la costituzione della commissione consiliare speciale per il servizio idrico integrato. Un incontro che ha fatto da antipasto per il consiglio comunale di domani.

Il primo passo ha riguardato la formazione della commissione nata da una mozione proposta dal consigliere Giacomo Pallanca, poi sottoscritta da tutti i gruppi consiliari di minoranza, per chiedere che Rivieracqua restasse al 100% pubblica e, quindi, senza l'ingresso dei privati. Per questo è stata chiesta la nascita di una commissione consiliare dedicata.

La mozione, che ebbe esito sfavorevole, vide in ogni caso l'impegno da parte del sindaco Vittorio Ingenito a creare la commissione che domani vivrà l'atto formale con la sua nascita.

La commissione speciale su Rivieracqua si prefigge di avere i rappresentanti politici di ogni gruppo consiliare; ognuno di essi, attraverso un consigliere, nominerà anche un membro esperto che coadiuverà il consigliere nell'analisi dei punti che verranno affrontati. I principali saranno: la transizione di Bordighera in Rivieracqua con attenzione alla rimodulazione della tariffa affinché questa non aumenti in maniera esponenziale con uno sguardo anche alle sottotariffe; un'attenta disamina di tutto il sistema idrico integrato con le giuste garanzie, da parte della società, degli interventi necessari per il sistema, quindi una pianificazione concordata degli interventi, come se fosse sempre in capo al Comune di Bordighera; il terzo punto sarà dedicato al passaggio del personale comunale ad oggi impegnato in Rivieracqua e le diverse formule di tutela dei lavoratori.

“Abbiamo affrontato oggi temi legati all'ordine del giorno del consiglio di domani sera, riunione tecnica nella quale sono stati presi gli accordi per lo svolgimento della seduta consiliare - ha commentato il sindaco Ingenito al termine della riunione - ci sarà l'intervento del direttore generale di Asl1, Silvio Falco, poi i chiarimenti che i consiglieri avranno da chiedere alla direzione sanitaria. Nomineremo poi i membri della commissione di Rivieracqua”.

Il consigliere Giacomo Pallanca ha proseguito esponendo la situazione che interessa l'ospedale 'Saint Charles'. È stata accolta la richiesta del consigliere Trucchi per invitare il direttore generale di Asl1, un incontro che cerca di fare chiarezza, non sul futuro dell'ospedale in relazione alla gestione privata convenzionata pubblica, ma sul futuro dell'ospedale in attesa che avvenga questo passaggio, non fattibile fino a quando l'emergenza sanitaria non sarà rientrata. La richiesta è di capire, da oggi a quando sarà, quali sono le progettualità di gestione del plesso ospedaliero e gli interventi che Asl1 intende mettere in atto per andare in contro a diverse problematiche di alcuni servizi svolti dall'ospedale bordigotto.