Piccolo incendio, nella tarda mattinata di oggi sotto il cavalcavia di Roverino a Ventimiglia. Secondo le prime informazioni sembra che il rogo sia partito da un fuoco acceso da alcuni migranti e si sia rapidamente allargato alle masserizie presenti e ad alcune sterpaglie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della città di confine che hanno spento le fiamme in pochi minuti. Per fortuna non si registrano feriti.