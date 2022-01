Da lunedì prossimo scatta l'obbligo del super green pass sui mezzi della Riviera Trasporti

Da lunedì prossimo, e fino al 31 marzo 2022, per accedere agli autobus che effettuano servizi di linea e di noleggio con conducente, i passeggeri devono essere in possesso del Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass). A comunicarlo è la Riviera Trasporti a seguito del decreto legge del 30 dicembre 2021 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19.

“Sino al giorno a domenica, 9 gennaio – spiegano ancora dall’azienda di trasporti del ponente -, sarà sufficiente il possesso del Green Pass ‘base’. Sono esentati i minori di anni 12 e i viaggiatori in possesso di specifica certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. E, come da disposizione introdotta con decreto legge del 24 dicembre 2021 per accedere agli autobus è obbligatrio l’uso della mascherina di tipo FFP2”.