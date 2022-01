Sanremo: questa mattina a Villa Nobel il concerto della Befana con l'orchestra 'Note Libere'

Villa Nobel, in collaborazione con l’associazione internazionale ‘Alfred Nobel’ di Sanremo e la giovane orchestra della riviera dei fiori ‘Note Libere’, organizzano per questa mattina alle 11.30, a ‘La Fenice’ all’interno del parco, il concerto per condividere la chiusura del periodo festivo.

I presenti saranno accompagnati dalla musica dei talentuosi ragazzi dell’orchestra ‘Note Libere’, in un concerto dedicato a tutti coloro che apprezzano la buona musica e che sostengono i giovani talenti musicali del nostro territorio.

Entrata libera, solo su prenotazione, con ingresso da corso Cavallotti cliccando QUI.