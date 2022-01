Sanremo: pulisce il campetto e viene multato dalla Municipale. Fa ricorso, vince e devolve i soldi al Gaslini

Aveva ricevuto una multa dalla Municipale perché, circa 8 mesi fa, aveva ripulito il campetto di Villa Peppina a Sanremo, dove ogni giorno portava il nipote a giocare.

L’uomo, Francesco Esposito, aveva notato il degrado e la sporcizia del campetto e così, ‘armandosi’ di scopa e sacchetti dell’immondizia, ha ripulito tutto (mascherine, cartacce, bottiglie e immondizia di ogni genere) riparando pure la recinzione, che era rotta in diversi punti e pericolosa. Ma gli agenti sono risaliti a lui proprio con i sacchetti dell’immondizia, multandolo.

Francesco Esposito, commerciante in pensione, aveva fatto ricorso, evidenziando come tutti parlino senza fare niente e lui invece aveva solo voluto rendere decoroso un campetto di giochi per i bambini, che non veniva mantenuto e la multa, 114 euro, è stata archiviata. E’ stato chiarito l’equivoco ma lui ha confermato di non averlo fatto per i soldi: “La multa non aveva alcun presupposto – ha detto – e sarebbe bastato approfondire i fatti per stabilire subito com’era andata”.

Evitata la multa, Esposito ha devoluto la somma all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.