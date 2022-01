Sanremo: in preparazione la targa dei Måneskin per la ‘hall of fame’ di via Matteotti, saranno presenti alla posa?

Si avvicina la 72ª edizione del Festival di Sanremo e il Comune si è attivato per innovare una tradizione ormai consolidata per la settimana più importante dell’anno. Nella fonderia ‘Sancisi’ di Faenza è in preparazione la targa con il nome dei Måneskin e il titolo di “Zitti e buoni” per la ‘hall of fame’ di via Matteotti, una delle attrazioni più fotografate dai turisti in città.

Nel giro di pochi giorni la targa sarà pronta e, poi, si tratterà solo di stabilire la data per la cerimonia della posa. Ci saranno anche i Måneskin? Al momento nulla è pronosticatile. Il continuo aumento dei casi covid in zona ha spinto all’annullamento di tutti gli eventi di fine anno: non una rosea prospettiva per la settimana del Festival che, però, per contro potrebbe essere salvata proprio dalle accortezze in vigore in questi giorni.



Anche se per il momento Amadeus non ha lasciato trapelare indiscrezioni, pare molto probabile un’ospitata dei Måneskin al Festival 2022. E qui il Comune, sempre che le condizioni lo permettano, dovrà essere bravo ad intercettare il fenomeno musicale dell’anno per una possa della targa che sia un vero evento per la città.