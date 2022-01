Taggia: area pump track sempre più nel degrado, oltre alle erbacce anche giacigli dei clochard e discariche abusive (Foto)

Da alcune settimane l'area Pump Track di Taggia ospita un piccolo accampamento di clochard. Una situazione di degrado che ha portato a diverse segnalazioni arrivate al Comune e anche al nostro giornale.

"Erbacce ormai dilaganti - scrive Francesco N. - che ricoprono ogni cosa e novità anche due accampamenti di senzatetto con sporcizia ovunque. Ora mi chiedo: se quest'area non interessa a nessuno... anche se nei rari momenti in cui essa è fruibile, viene frequentata dai bambini con le loro bici. Si prenda la decisione di chiuderla al pubblico mettendo una recinzione e un cancello in modo che non sia accessibile a nessuno. In caso contrario, visto che si trova proprio sotto le finestre degli uffici comunali (quindi non dovrebbe essere difficile accorgersene), si faccia in modo di tenerla pulita e decorosa".

In effetti la situazione del pump track è palese. Da un lato, troviamo la vegetazione che da tempo si è riappropriata di questo spazio, dall'altro il riparo per chi una casa non ce l'ha. Su quello che dovrebbe essere il tracciato per le bici ci sono anche i segni del passaggio di persone che usano questi angoli per mangiare e fare altro. Gli accampamenti citati dal lettore si trovano sul ciglio del marciapiedi di fronte al Comune e sempre a pochi passi qua e là sorgono piccole discariche abusive. Una immagine tutt'altro che decorosa.

"La situazione è monitorata - assicurano dal Comune - abbiamo già interessato la Polizia Locale, l'ufficio ambiente ma soprattutto i servizi sociali. La persona che vive lì è nota ai nostri uffici e stiamo cercando il percorso più idoneo per aiutarla e non solo semplicemente per cacciarla di nuovo in mezzo alla strada".