Arma di Taggia: annullata 'La Befana vien dal Mare', 60 panettoni e 30 kg di caramelle donati ad anziani e bambini

"A nome di tutti i soci dell'Associazione Cumpagnia Armasca, esprimo tutto il nostro dispiacere e con la tristezza nel cuore dobbiamo comunicare l'annullamento della manifestazione. - spiega il presidente Graziano Farina - Non si poteva fare diversamente di fronte al continuo aumento di persone positive al Covid e di fronte anche al Decreto Legge per le festività, approvato a dicembre".

In compenso, i 60 panettoni e i 30 kg di caramelle, comprati e pronti ad essere distribuiti dalla simpatica vecchina, in questi giorni vengono donati dai volontari della Cumpagnia Armasca, alle case di riposo per anziani e alle case famiglia per bambini.



"Ci teniamo a ringraziare tutte le associazioni e gli amici che da anni, si rendono sempre disponibili ad aiutare a far crescere la nostra manifestazione. Grazie anche ai bambini e alle maestre di tutte le scuole dell'Infanzia e Primaria dei due Istituti Comprensivi di Taggia e la scuola dell'infanzia privata Corradi di Arma. Quest'anno avevano aderito al progetto per l'allestimento della barca della Befana facendo delle calze colorare e altri oggetti. Nel frattempo abbiamo in ballo il sorteggio per un buono acquisto di 100 euro per l'acquisto di materiale didattico. La manifestazione non si potrà fare ma cercheremo di portare comunque il nostro spirito al servizio della comunità".