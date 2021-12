Imperia: il Presidente del Consiglio comunale Camiolo fa il punto della situazione dell'assise a fine anno

Al termine del 2021 ecco il punto di fine anno del Presidente del Consiglio comunale di Imperia, Pino Camiolo. Nell'anno 2021 le sedute del Consiglio Comunale sono state complessivamente 13, in parte in presenza e in parte in videoconferenza.

Importanti e numerose le delibere approvate: 94 tra le quali si possono ricordare quelle relative alla definizione del percorso della pista ciclabile, l'Aurelia Bis, la sistemazione dell'Area ex Ferriere, la valorizzazione del Parasio, il completamento del Porto Turistico, il trasferimento del Comando della Polizia Municipale in Piazza Ricci, l'approvazione del nuovo regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari (il vecchio risaliva all'anno 2000).

"Purtroppo - evidenzia Camiolo - come già accaduto nel 2020, con la perdita del compianto Claudio Ghiglione, anche nel 2021 il Consiglio Comunale ha visto la dolorosa scomparsa di un suo membro: ci ha infatti lasciati Mario Martucci e al suo posto è subentrato Giuseppe Venuto".

Le varie commissioni si sono riunite ben 92 volte per discutere i vari argomenti da licenziare poi per il consiglio comunale. Ricordiamo che le commissioni sono 6 istituzionali, più una speciale:

- Commissione I° Affari Istituzionali e Organizzativi presieduta da Enrica Chiarini

- Commissione II° Bilancio e Sviluppo Economico presieduta da Andrea Landolfi

- Commissione III° Urbanistica, Assetto del Territorio, Ambiente, LLPP e Viabilità presieduta da Giovanni Montanaro

- Commissione IV Servizi Sociali, culturali, Sport e Tempo Libero presieduta da Antonello Motosso

- Commissione V Condizione Femminile e Pari opportunità presieduta da Laura Marabello

- Commissione VI Accessibilità e Diritti delle persone con disabilità presieduta da Orlando Baldassarre

- Commissione Speciale Sanità presieduta da Innocente Ramoino.

"Una mole di lavoro notevole - termina Camiolo - che ha visto, pur nei rispettivi ruoli di maggioranza e opposizione , la collaborazione da parte di tutti i consiglieri comunali e che ha permesso di ottenere risultati di assoluto valore per il bene della nostra città. Penso sia sotto gli occhi di tutti che Imperia stia migliorando sotto tutti gli aspetti grazie all'impegno del Sindaco, della giunta ma anche di tutti i consiglieri comunali, nessuno escluso".