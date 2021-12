Imperia, primo consiglio provinciale dell’era Scajola. L’ex ministro: “Trasporti e rifiuti i temi da affrontare subito” (Foto e Video)

Primo consiglio provinciale stamattina dell’era Scajola che ha riportato il centrodestra alla guida dell’Ente. L’ex ministro candidato unico alla presidenza, è stato eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia nella tornata elettorale del 18 dicembre. Assenti giustificati i Consiglieri Alberto Biancheri (Sindaco di Sanremo) e Luigino Dellerba (Aurigo).

Alla riunione è presente anche una delegazione di sindacalisti della Riviera Trasporti, sempre attenti alle vicende provinciali, vista la situazione dell'azienda che, seppur risolta parzialmente nelle scorse settimane, attende sempre una soluzione definitiva per il suo futuro.

Claudio Scajola ha prestato giuramento davanti ai neo consiglieri, di cui 8 eletti nella lista del centrodestra che gli garantiscono una schiacciante maggioranza. Il sindaco di Imperia ha parlato, innanzitutto dell'importanza di riorganizzare la macchina della Provincia e anche di dare prestigio all'Ente tramite una valorizzazione del patrimonio, a partire proprio dal Palazzo. Poi, ha affrontato, i grandi temi: acqua, rifiuti, trasporti, infrastrutture, dell'importanza di ottenere risorse dal Pnrr.

Il cuore del discorso, su cui si è soffermato molto, è stato il ruolo di coordinamento e supporto ai piccoli comuni che deve avere la Provincia e dell’entroterra. Il primo tema all'ordine del giorno che affronterà con l'assemblea dei sindaci, che intende convocare con maggiore frequenza, è, appunto, quello dei rifiuti. Un passaggio lo ha fatto sui trasporti: "Il futuro è idrogeno ed elettrico non è gasolio. Basta andare a girare per Torino e per Genova e noi dobbiamo capire perché Rt tiene fermi i bus ad idrogeno e ha comprato bus a gasolio". E sui rifiuti: "Nell'ultima settimana di gennaio o alla prima di febbraio convocherò una assemblea dei sindaci per prendere decisioni importanti, visto che tra 4 mesi la discarica sarà satura e raddoppieranno i costi". Il neo presidente ha anche parlato dell'importanza dell'entroterra, citando Manfredo Manfredi come Presidente che se ne è occupato, nel corso della sua reggenza. E in proposito ha parlato di Monesi: "Ci deve essere un grande progetto perchè la strada di collegamento non è sufficiente. La Provincia dovrà fare da coordinamento per confrontarsi con la Regione per ottenere infrastrutture. Dobbiamo fare pressione perché da noi passano le merci e i turisti, ma anche i traffici che vanno oltre confine e noi paghiamo un prezzo molto alto". Sempre in tema di trasporti e viabilità: "La Albenga-Carcare-Predosa è la nostra unica possibilità. L'Aurelia bis deve andare da Ventimiglia a Savona ma non dobbiamo dimenticare l'importanza delle Statali 20 e 28 per muoverci da e verso il Piemonte". Il neo presidente ha anche confermato che affiderà un incarico di 'due diligence', ovvero di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni sul bilancio della Provincia ma anche sulle scuole. Ha chiuso con un appello a tutti “a fare rete e a mettere da parte i campanilismi”.

All’esito delle elezioni provinciali nuovi componenti del consiglio sono Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia, Luigino Dellerba, sindaco di Aurigo, Mario Conio, sindaco di Taggia, Barbara Feltrin, assessore del comune di Diano Marina, Manuela Sasso, sindaco del Comune di Molini di Triora. E poi, Andrea Spinosi presidente del consiglio comunale di Ventimiglia, Paola Carli consigliere del Comune di Mendatica e Daniele Ventimiglia consigliere del comune di Sanremo della lista ‘La Riviera delle Alpi’ che ha sostenuto Scajola.

In consiglio provinciale anche Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo e Domenico Abbo, ex presidente dell’ente e consigliere comunale di Lucinasco, appartenenti alla lista ‘La Riviera dei Comuni’.