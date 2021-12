A causa del pericolo di assembramenti a Diano e San Bartolomeo cancellati gli eventi di fine anno

Come sta succedendo in altri luoghi a causa dell'emergenza sanitaria anche a Diano Marina e a San Bartolomeo al Mare sono stati annullati gli eventi di fine anno all’aperto che comportano appunto il rischio di assembramento.



A San Bartolomeo ‘saltano’ così il Capodanno dei bambini e Brindiamo al Nuovo Anno mentre a Diano Marina è stato cancellato il Capodanno in piazza.