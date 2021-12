Il Lions Club Sanremo Host dona oltre 3 mila euro di generi alimentari alle parrocchie (Foto)

Il Lions Club Sanremo Host, da sempre sensibile e attento alle esigenze umanitarie non solo a livello mondiale, ma in particolare ai problemi della comunità sanremese, ha comprato nei giorni scorsi, oltre 3 mila euro di generi alimentari di prima necessità che sono stati consegnati alle parrocchie di San Martino, Nostra Signora degli Angeli, San Siro, Frati Cappuccini, Borgo Tinasso, Borgo Baragallo e Coldirodi, per persone e famiglie bisognose della città.