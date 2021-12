Anche il Sindaco Roberto Trutalli, oltre a molti amici del piccolo torrente di Pigna, questa mattina per il cimento ‘da brividi’ nelle acque del ‘Rio Carne’, il noto torrente della Val Nervia.

Gabriele Kipewa, per sensibilizzare la causa del Rio Carne, si è immerso nelle acque ghiacciate del torrente. Molti i cartelli per sensibilizzare tutti a non mollare sulla possibilità di una centrale idroelettrica sul torrente.