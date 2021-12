Strada chiusa a Bussana Mare, il centro tamponi ‘drive’ si sposta alla stazione di Taggia

Il crollo della strada a Bussana Mare ha, di fatto, reso impossibile raggiungere il centro tamponi ‘drive’ nel posteggio di Area24. Unica via percorribile è quella che passa da Arma di Taggia con conseguenti disagi in caso di lunghe code come se ne sono viste nei giorni scorsi.

Subito Asl1 si è messa al lavoro per trovare una soluzione alternativa e, grazie alla collaborazione con il sindaco Mario Conio, l’area ‘di riserva’ individuata è stata quella della stazione ferroviaria di Taggia, la stessa già utilizzata per la vaccinazione ‘drive’.

In queste ore Asl1 e Comune di Taggia sono al lavoro per mettere a punto il trasferimento che diventerà ufficiale nelle prossime ore. Asl1 comunicherà poi le nuove modalità di accesso, sempre con l’intenzione di creare il minor disagio possibile al traffico nella zona attorno al nuovo centro tamponi.