Ventimiglia: oggi il via ai treni in Val Roya, Ioculano "Nel PNRR i fondi per poter elettrificare la linea"

Nel giorno in cui è ripartita la linea ferroviaria tra Ventimiglia e Cuneo, dopo 14 mesi di stop a causa dei danni provocati dalla tempesta Alex, il Consigliere regionale del ‘Pd-Articolo Uno’, Enrico Ioculano, ha presentato un ordine del giorno sull'elettrificazione della linea ferroviaria della Val Roya.

“La rete ferroviaria della Val Roya – sostiene Ioculano - rappresenta al momento, vista l'interruzione della strada carrabile, l'unico snodo per il collegamento tra Liguria, Piemonte e il dipartimento francese della Costa Azzurra”.

Gli eventi meteorologici del 2 ottobre 2020 hanno causato l'interruzione della rete e i lavori recentemente svolti, hanno consentito la messa in servizio di due coppie di treni tra Torino e Ventimiglia. Secondo Ioculano nel PNRR c’è una parte dedicata agli ‘Investimenti sulla rete ferroviaria - missione 3 componente 1’, dove sono previsti fondi utilizzabili in interventi per il miglioramento e il potenziamento delle linee ferroviarie, regionali o ad alta velocità.

“I fondi – conferma il Consigliere regionale ed ex Sindaco di Ventimiglia - potrebbero essere richiesti per finanziare l'elettrificazione della linea ferroviaria della Val Roya. Chiedo al Presidente Toti di attivarsi, presso le sedi competenti, per ottenere il finanziamento tramite fondi del PNRR per arrivare alla elettrificazione della rete”.