Ventimiglia: dai banchi della maggioranza Nazzari non vota il bilancio, è la prima volta nella storia della città

Non era mai successo prima nella storia di Ventimiglia. Ieri sera il consiglio comunale della Città di Confine ha visto, per la prima volta, un consigliere di maggioranza votare contro al bilancio di previsione.



È stato il consigliere leghista Roberto Nazzari a non alzare la mano al momento della votazione. Eloquente lo sguardo del sindaco Gaetano Scullino. Un “no” che riporta alla luce le fratture interne alla maggioranza che qualche mese fa hanno visto scricchiolare a lungo l'amministrazione cittadina.

Da notare anche l'assenza del “sì” da parte di Bartolomeo Isnardi, uscito al momento di votare.



Contattato questa mattina in merito, il consigliere Nazzari si trincera dietro un “no comment”, tenendo però a sottolineare l'unicum creatori ieri sera al momento della votazione.

Si attendono ora eventuali nuovi sviluppi e, soprattutto, le ragioni di una decisione così impattante sulle dinamiche interne alla maggioranza locale.