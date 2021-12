Sanremo: protesta dei sindacati del Casinò, convocata assemblea per la vigilia di Natale

"Abbiamo chiesto un incontro immediato con il Sindaco Alberto Biancheri e con l’assessore al bilancio, Massimo Rossano. Inoltre abbiamo indetto un’assemblea retribuita dei lavoratori del reparto giochi per il 24 dicembre per affrontare le festività con la giusta serenità"

Così i rappresentanti delle sigle Slc-Cgil Fisascat-Cisl Uilcom-Uil, intervengono sulle problematiche legate al Casinò di Sanremo. "A seguito alla decisione unilaterale presa dall’azienda di chiudere le roulette francesi dal lunedì al giovedì a far data dal 2 novembre, i lavoratori del reparto giochi, tutti, consci del fatto che tale decisione avrebbe danneggiato gravemente la casa da gioco e procurato grave nocumento alle casse del Comune di Sanremo, hanno protestato" - rimarcano.



"La successiva mediazione politica, a seguito di un incontro con i capigruppo, ha permesso di aprire un tavolo tecnico composto dai quadri aziendali e dalle rappresentanze sindacali al fine di addivenire a soluzioni immediate e condivise e garantire una riorganizzazione mirata al conseguimento di incassi significativi nonché alla razionalizzazione dei costi per il periodo delle feste natalizie. - affermano i sindacati - Dal primo incontro durato poco più di un’ora fissato al 6 di dicembre è emersa la volontà da parte dell’azienda di recepire le proposte delle organizzazioni sindacali per addivenire ad un accordo che coniughi la convivenza, seppur ridotta, dei giochi francesi con i giochi americani, con soluzioni pratiche e facilmente attuabili, dopodiché il tavolo si è interrotto senza più ulteriori comunicazioni".



"Solo dopo nostri solleciti è stato riaggiornato, tale tavolo, al 30 dicembre, data per noi assolutamente tardiva. Non vorremmo dedurre da questo atteggiamento una mancanza di volontà a risolvere tempestivamente le problematiche di forte impatto economico sull’azienda" - concludono - Adesso, confidiamo in una rapida risposta".