Da Regione 50mila euro alla Sinfonica di Sanremo, Cerri "Aiuto concreto per rinsaldare vocazione del nostro territorio"

Durante l'odierna seduta del consiglio regionale, dedicata al bilancio, è stato approvato all'unanimità un contributo straordinario di 50 mila euro alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.



"Come firmataria dell'emendamento sono estremamente soddisfatta dell'approvazione all'unanimità di questo finanziamento straordinario. - dichiara Chiara Cerri, consigliera regionale della Lista Toti Liguria - Sono veramente felice che tutti i colleghi presenti in aula abbiano compreso l'importanza dell'inserimento di questo finanziamento che ci consentirà di aiutare concretamente una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane, che nel 2020 ha festeggiato i 115 anni di vita. Credo che fornire un aiuto effettivo a questa storica istituzione sia fondamentale per rinsaldare ulteriormente la grande vocazione che connota il nostro territorio nei confronti della musica".