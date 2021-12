Bordighera: 42 famiglie hanno partecipato all'Open Day del Montale, prossimo appuntamento a gennaio

Il 18 dicembre, presso l’Istituto Montale di Bordighera, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza, diversi professori sia del Liceo OSA o opzione scienze applicate sia dell’Istituto Tecnico RIM o relazioni internazionali per il marketing hanno incontrato i futuri alunni e i loro genitori in Via Cagliari a Bordighera dalle ore 9 alle 18.



"Ringraziamo chi ha scelto di dedicarci un po’ di tempo per visitare il Montale, la scuola che rappresentiamo con orgoglio. 42 famiglie si sono alternate all’interno dell’Istituto, accompagnate attraverso le aule e gli spazi didattici dalle prof.sse Maria Grazia Cristofori e Debora Perra, referenti dell’orientamento per l’Istituto Montale; grazie alla preziosa collaborazione dei prof.ri Maurizio Pennacchio e Fabrizio Barile e nei laboratori alle prof.sse Granili, nella digi-biblioteca, Maria Grazia Sommella e Lucilla Pirovano, nonché del tecnico di laboratorio Pina Ruvio, nel laboratorio di chimica/fisica, è stata data dimostrazione di quanto si può realizzare all’interno dell’Istituto per entrambi gli indirizzi" - sottolineano dal Montale.



"L’Istituto Tecnico Relazioni internazionali per il Marketing permetterà alla fine del corso di conoscere diverse lingue straniere (inglese, francese e tedesco) e di sapersi muovere in azienda per operare anche in ambito internazionale, mentre il Liceo Scientifico Scienze Applicate consentirà di acquisire solide competenze scientifiche, umanistiche e tecnologiche senza lo studio del latino, sostituito dal potenziamento in informatica e nelle scienze. - concludono dall'Istituto - Per chi volesse ancora visitare l’Istituto Montale oppure non ne avesse avuto la possibilità il 18 dicembre 2021, si replica martedì 11 gennaio 2022 dalle 15.30 alle 18. Per prenotare la visita, che avverrà sempre con percorsi di 30 minuti ciascuno, si può scrivere una mail alla prof.ssa Debora Perra (perra.debora@fermipolomontale.edu.it) o alla prof.ssa Maria Grazia Cristofori (cristofori.mariagrazia@fermipolomontale.edu.it). Vi aspettiamo!"