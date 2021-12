Airole: operativo da oggi il nuovo Ufficio Mobile Postale, Odoero “Impegno, collaborazione e voglia di fare per i cittadini”

A seguito dell’inizio dei lavori per l’adeguamento antisismico del primo piano del palazzo comunale dove si trova anche l’ufficio postale, da oggi è operativo e funzionante il nuovo Ufficio Mobile Postale in piazza di via Matteotti, a pochi passi dal Postamat e dalla Casetta dell’Acqua.

La richiesta avanzata dal Comune di Airole a Poste Italiane è stata motivata dal sindaco di Airole, Maurizio Odoero, per andare incontro a tutte le persone del paese, in particolar modo agli anziani, al fine di poter loro permettere la fruizione dei servizi postali (ritiro pensioni, libretti postali ed altre operazioni di sportello) senza creare alcun disagio evitando di farli spostare negli uffici postali più vicini, ossia Olivetta San Michele o Ventimiglia.

Ovviamente, l’Ufficio Mobile Postale è in servizio provvisorio in quanto ritornerà nuovamente operativo nelle sede iniziale (a piano primo del palazzo comunale) non appena saranno ultimati i lavori di adeguamento antisismico, finanziati interamente con contributo statale pari di 350 mila euro circa, previsti per fine aprile 2022.

Commenta il sindaco Odoero: “Voglio sottolineare la grande attenzione e disponibilità da parte di Poste Italiane nell’accogliere la richiesta formulata per l’ottenimento dell’Ufficio Postale Mobile e permettere la continuazione dei servizi postali nel piccolo borgo della Valle Roya, rimarcando inoltre il fatto che il nuovo Ufficio Mobile Postale dato in comodato sia stato appositamente costruito a tale scopo in quanto gli altri Uffici Mobili erano tutti impegnati in luoghi del territorio nazionale oggetto di calamità”.

Continua il sindaco: “Come già avvenuto con l’installazione del Postamat nel novembre dell’anno scorso, Poste Italiane con l’accoglimento favorevole della nostra richiesta per l’installazione dell’Ufficio Mobile, ha dimostrato un segno tangibile e di convergenza verso le esigenze delle popolazioni che vivono nelle aree dei piccoli paesi dell’entroterra dedicandogli attenzione e permettendo di implementare servizi essenziali e a passo dei tempi”.