Sanremo: mancato uso della mascherina e 'Green Pass', 786 controlli e 14 multe nell'ultima settimana

Nell’ultimo fine settimana, a ridosso dell’ingresso in zona ‘gialla’ partita oggi in tutta la Liguria, la città di Sanremo si è dimostrata molto più attenta della scorsa settimana sull’utilizzo delle mascherine all’aperto.

Ricordiamo, infatti, che all’avvio dell’ordinanza del Sindaco matuziano Alberto Biancheri, sull’obbligo del dispositivo di protezione, avevamo notato tantissime persone che, in centro, non avevano ottemperato all’utilizzo dello stesso. Da oggi, ordinanza o non ordinanza, è obbligatoria anche all’aperto e ovunque, ma già nel weekend abbiamo notato che la quasi totalità delle persone che passeggiavano per gli acquisti natalizi, portava la mascherina.

Molti gli agenti della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine, in strada a controllare i passanti, ma anche nei locali per far rispettare le verifiche sui ‘Green Pass’. Nella settimana appena trascorsa a Sanremo sono stati fatti ben 723 controlli ed elevate 14 sanzioni a persone, tra chi non portava la mascherina e chi era dentro ai locali senza il passaporto verde.

Una multa, nel fine settimana, a un locale che non aveva controllato il ‘Green Pass’. Sempre nel weekend sono stati 186 i controlli e 7 le multe elevate a persone, sempre per mascherina o tessera verde.