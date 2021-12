Sanremo: un nuovo bando per i contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione

Pubblicato sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) un nuovo bando per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione che potranno essere richiesti dagli aventi diritto sino alle ore 24 del 31 gennaio 2022.

“Grazie allo stanziamento di circa 469 mila euro derivanti da fondi regionali di aiuti economici e dal fondo morosità incolpevole - commenta l’assessore alle politiche sociali e servizi alla persona Costanza Pireri – abbiamo predisposto un nuovo bando per l’assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione rivolto a quelle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà e che va a implementare la proposta presentata sino ad ora”.

La domanda deve pervenire unicamente tramite il format on line pubblicato sul sito del Comune di Sanremo (in Servizi on line, Istanze on line). Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Interventi Sociali tramite email all’indirizzo contributoaffitto@comunedisanremo.it o tramite telefono al numero 0184/52901