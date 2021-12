Ventimiglia: romeno viaggia sul bus con 14 kg di marijuana, arrestato dalla Finanza sull'autostrada

Gli agenti della Guardia di Finanza di Imperia, nel quadro di una intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, ha arrestato un romeno al confine con la Francia, mentre cercava di trasportare 14 kg. di marijuana.

L’uomo è stato sorpreso alla barriera autostradale della A10 a inizio dicembre, mentre viaggiava su un autobus con targa romena in entrata in Italia. Gli agenti, anche grazie alla segnalazione dei cani antidroga, hanno controllato la stiva del pullman, trovando la droga in 5 involucri di cellophane, all’interno dei bagagli personali dell’uomo.