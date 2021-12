Coronavirus: più di mille positivi oggi in Liguria, 371 nella nostra provincia dove ci sono anche due morti

Oggi la Liguria ‘sfonda’ il muro dei mille positivi in una sola giornata e la nostra provincia si conferma quella con il più alto numero di contagi, seconda di pochissimo solo al capoluogo Genova.

Cresce anche oggi il tasso di positività, sopra il 15% mentre si registrano purtroppo anche 5 morti, dei quali due nella nostra provincia. Sono 1.023 i nuovi positivi in regione, sui 6.291 tamponi molecolari (oltre ai 10.838 test antigenici rapidi), uno ogni 6,14 pari al 16,26%.

Nell’imperiese sono stati 371 i contagi delle ultime 24 ore, rispetto ai 172 del savonese, i 389 di Genova e gli 86 di Spezia. Unico dato positivo il lievissimo calo di ospedalizzati nell’imperiese che, però, cresce nel resto della regione. Come detto si sono registrati 5 morti, tra i quali un 56enne e una 76enne a Sanremo, un uomo 67 e una di 100 anni al San Martino di Genova e un’altra donna di 67 anni, a Spezia.

Tamponi processati con test molecolare: 1.903.331 (+6.291)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.380.344 (+10.838)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 132.544 (+1.023)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 9.419 (+470)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.225 (+205)

Savona 1.695 (+98)

Genova 3.998 (+85)

La Spezia 1.098 (+34)

Residenti fuori regione o estero 120 (+7)

Altro o in fase di verifica 251 (+9)

Totale 9.419 (+470)

Ospedalizzati: 365 (+19); 29 in terapia intensiva*

Asl 1 - 89 (-1); 2 (-3) in terapia intensiva

Asl 2 - 87 (+7); 9 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 49 (+3); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 47 (+9); 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 8 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 35 (-); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 36 (+2); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 14 (+1); 3 (-) in terapia intensiva

*23 non vaccinati, 6 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 7.190 (+188)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 118.613 (+545)

Deceduti: 4.512 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.152 (+18)

Asl 2 - 1.143 (-1)

Asl 3 - 2.195 (+86)

Asl 4 - 540 (+22)

Asl 5 - 644 (+108)

Totale - 5.674 (233)

Dati vaccinazioni 17/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.773.918

Somministrati: 2.673.587

Percentuale: 96%