Rivieracqua, il Partito Democratico "Auspichiamo che si possa evitare l'ingresso del socio privato"

Rivieracqua e la possibile rinuncia alla ricerca di un socio privato sono al centro dell'intervento del Partito Democratico di Imperia, mentre è in corso l'assemblea dei sindaci della provincia. "Oggi i 66 comuni della provincia di Imperia sono chiamati in conferenza dei sindaci e potrebbe essere proposta la revoca della delibera che dava mandato alla Commissaria Checcucci di indire una gara per la ricerca del Socio Privato al fine di garantire le ingenti risorse economiche necessarie per realizzare le opere previste nel piano d’ambito" - spiegano.

"Tale ipotesi, che in passato sembrava costituire l’unica via per la salvezza di Rivieracqua, oggi pare invece superata, non solo grazie all’imminente passaggio alla tariffa unica, che garantisce volumi di fatturato elevati ed una gestione proficua del servizio, come riconosciuto dall’ordinanza del Tribunale di Imperia di settembre scorso, che ha revocato il concordato, ma anche grazie alle risorse del PNRR che consentiranno di intervenire sulle reti con importanti opere di efficientamento" - aggiungono i dem.