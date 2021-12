Amadeus coccola la ‘sua’ Sanremo: “Qui mi sento a casa, è bello vedere di nuovo tanta gente in strada” (Video)

Con la conferenza stampa di ‘Sanremo Giovani’ si apre di fatto la strada che porta alla 72ª edizione del Festival. Amadeus è tornato in città e per le strade di Sanremo si torna a respirare l’aria del grande evento.



A margine della conferenza, il presentatore e direttore artistico si è soffermato ai nostri microfoni per alcune considerazioni sull’atmosfera sanremese e sul suo amore per la città. Sarà un Festival meno vivo del 2020, ma di certo più partecipato dell’ultima edizione ‘ammutolita’ dall’emergenza covid.

Le dichiarazioni di Amadeus