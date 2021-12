Sanremo: Natale e Capodanno 'cadono' di sabato, con l'ordinanza del Sindaco annullati due mercati

Le festività di fine anno fanno ‘saltare’ due mercati del sabato a Sanremo. Il giorno di Natale e quello di Capodanno, infatti, cadono proprio nella giornata clou del mercato matuziano.

Prevedendo una scarsa affluenza di clienti e anche di ambulanti, il Sindaco della città dei fiori ha annullato i due mercati con una apposita ordinanza. Il primo cittadino ha assunto la decisione anche dopo i contatti avuti con Confesercenti e Confcommercio, che da loro sondaggi interni, hanno evidenziato che un cospicuo numero di operatori non intende presenziare al mercato il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Non è da escludere che i due mercati possano essere recuperati in altre giornate, come accaduto anche in passato quando vennero annullati per il maltempo.