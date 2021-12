Vaccino anti-covid per i bambini, in Liguria oltre 4 mila prenotazioni. Maglia nera alla provincia di Imperia: solo 292 le richieste

“Sono arrivate in queste ore le 36mila dosi di vaccino pediatrico destinate ad ognuna della Asl della Liguria e all’ospedale Gaslini, 6.000 per ognuna. Domani si partirà con le somministrazioni. Al momento sono 4.421 i prenotati per quanto riguarda la fascia dai 5 agli 11 anni. Ogni hub vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, in cui saranno presenti i pediatri di libera scelta che saranno a disposizione delle famiglie, coordinati degli esperti dell’ospedale Gaslini. Ad accogliere i più piccoli ci sarà Capitan Vaccino, che darà il benvenuto nelle sale dedicate per renderle più a misura di bambino”. Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti, facendo il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

La provincia di Imperia è quella che registra meno prenotazioni ossia 292. A Savona sono state 826, in Asl 3 2.531, in Asl 4 349 e 423 in Asl 5 spezzina.

Domani alle 17.30 per informare le famiglie e fornire loro tutti gli strumenti necessari per decidere in modo consapevole in merito alla vaccinazione dei bambini, verrà realizzata l’iniziativa 'Vaccinazione anti Covid e bambini, dal Gaslini la parola ai medici' in cui gli esperti dell'istituto Gaslini, i professionisti dell'ordine dei medici e i pediatri di libera scelta risponderanno alle domande dei genitori: per garantire al più alto numero possibile di famiglie di poter ascoltare le risposte qualificate dei medici, l’evento verrà trasmesso in diretta da diversi media della nostra regione, dalle televisioni locali alle testate giornalistiche on line, anche attraverso i loro canali social, oltre che attraverso la pagina Facebook di Regione Liguria.