Sanremo: dopo l'ok della Giunta regionale dal prossimo anno scolastico al via il Liceo Musicale (Foto e Video)

E’ stato presentato questa mattina, nella sede di Villa Magnolie del ‘Liceo Cassini’ il progetto del ‘Liceo Musicale’, proposta dalla Giunta regionale e in particolare dall’Assessore alla Scuola, Università e Formazione, Ilaria Cavo.

Quella del Liceo Musicale al ‘Cassini’ è sicuramente tra le novità più importanti proposte, come confermato dall’Assessore alla Scuola Ilaria Cavo: “Va a completare la proposta scolastica in una città che ha una grande vocazione in tal senso, dando atto della storia di un territorio, che accogliamo, rimarcando l’unanimità avuta da tutte le componenti territoriali e il sostegno della direzione scolastica regionale”.

La presentazione del nuovo Liceo arriva a poche ore dall’annuncio della Rai che avrebbe intenzione, finalmente, di creare una vera e propria ‘Accademia della Musica’ che potrebbe correre parallelamente ad ‘Area Sanremo’. La città dei fiori, che ha una indiscussa vocazione musicale, dal prossimo anno scolastico potrà avere così un Liceo che diventerà davvero ‘globale’, perché unirà in sé tradizione classica, sapere scientifico, competenza linguistica e cultura musicale.

Un piano che recepisce le istanze del territorio e attiva un liceo musicale proprio a Sanremo, la località sede del festival, andando incontro così alla vocazione naturale di questa parte della Liguria. “Si tratta di un ulteriore tassello – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola - per un’offerta formativa variegata e ponderata sulle esigenze dei nostri ragazzi, a Sanremo, città della musica. E’ un piacere presentare un’iniziativa così importante per tutta la nostra provincia, che si è concretizzata grazie alla collaborazione sinergica tra Enti. Un nuovo indirizzo che accompagnerà i nostri giovani in un percorso che unirà competenze pratiche alla conoscenza del ruolo della musica nella storia e nella cultura”.

Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 4 al 28 gennaio 2022, tramite spid sul sito del Ministero dell’Istruzione. La scuola offre un servizio di assistenza a chi avesse delle difficoltà nel completare la procedura.

“Questo piano ha ascoltato i territori e tutte le forze che i territori esprimono – ha aggiunto l’assessore regionale alla Scuola Ilaria Cavo - A questo punto le scuole e le famiglie potranno presto iscriversi. Il lavoro è stato fatto con senso di attenzione al territorio, con l’ascolto di tutte le istituzioni e gli organi chiamati ad esprimersi, nel pieno rispetto della norma e in anticipo rispetto alle tempistiche previste”.

“Il Liceo Cassini amplia l'offerta formativa con l'attivazione già da quest'anno del Liceo Musicale a Sanremo, villa Magnolie – ha dichiarato Marco Valleggi, dirigente scolastico del Liceo Cassini - Si tratta di un percorso liceale rivolto a tutti gli studenti e studentesse che desiderano una buona formazione di base e che desiderano sviluppare competenze in campo musicale ed artistico. Oltre alle materie tradizionali si potrà studiare composizione, storia della musica, sia moderna che classica, con l’unico requisito di iscrizione appunto una sensibilità artistica e musicale”.



"Sanremo, conosciuta nel mondo anche per la canzone – ha concluso il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - meritava di avere un liceo musicale. Il Liceo Cassini, che vanta una storia culturale importante, é la sede ideale per realizzare uno specifico indirizzo musicale, capace di unire tradizione e innovazione. Mi fa molto piacere presentare questa opportunità proprio nel giorno di Sanremo Giovani: stasera dodici ragazzi si sfideranno su Raiuno per arrivare sul palco del prossimo Festival di Sanremo. E con il nascente liceo musicale Sanremo avrà un altro prezioso incubatore dove i nostri ragazzi potranno coltivare i loro sogni e le loro ambizioni legate alla musica".

Il dirigente, dottor Claudio Valleggi, ha commentato “In questi anni cosi complicati la città di Sanremo e le sue istituzioni hanno avuto la forza e il coraggio di pensare al futuro con ottimismo e tutti attendiamo fiduciosi la delibera del consiglio regionale, per poter doverosamente festeggiare con il personale della scuola e gli studenti, che sono il vanto dei nostro Liceo, molti dei quali sono già individualmente interessati alla musica e la respireranno sempre più intensamente”.