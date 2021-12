Sanremo: contagi in aumento, da domani mascherina obbligatoria in tutto il centro

Si allarga l'ordinanza del sindaco Alberto Biancheri che, fino a oggi, prevede l'obbligo di mascherine per alcune zone della città.

Il primo cittadino sta lavorando in queste ore all'ordinanza che vedrà l'estensione dell'obbligo di mascherina per tutte le vie del centro di Sanremo. Sarà in vigore da domani.

In zona i contagi sono in continuo aumento e l'amministrazione vuole dare una stretta decisa in vista delle vacanze di Natale e di fine anno.

Il controllo sarà come sempre affidato alle forze dell'ordine che vigileranno per le strade del centro come già hanno fatto nei giorni scorsi sia per le mascherine che per l'obbligo di green pass rafforzato per bar e ristoranti.