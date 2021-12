La convenzione con il Liceo Musicale G.D. Cassini per gli studenti e le famiglie

I primi festeggiamenti oggi a Villa Magnolie e a Villa Nobel con i professori dell'Orchestra, i dirigenti e il personale del Liceo G.D. Cassini, gli studenti, le loro famiglie e le istituzioni che hanno creduto in un progetto che la città aspettava da tempo: dal prossimo anno scolastico Sanremo avrà un Liceo Musicale.

Il Cda della Fondazione si è già attivato per creare sinergie: “In vista della sua apertura abbiamo siglato una convezione con l’Istituto al fine di creare un costante scambio di idee e competenze con i professori d'orchestra. L’obiettivo al quale lavorare stagione dopo stagione e anno scolastico dopo anno scolastico, sarà quello di portare molti dei giovani talenti che usciranno dal Cassini all’interno dell'organico di questa antica e prestigiosa realtà musicale italiana che fin dalla sua fondazione propone un’intensa attività dedicata alle Scuole con un’offerta formativa variegata per educare le nuove generazioni all’ascolto e alla comprensione della musica sinfonica…”.

Giovani e non solo. La Fondazione lancerà proprio oggi una speciale promozione per permettere a tutte le famiglie degli studenti del Liceo G.D. Cassini di avere accesso ai concerti in maniera continuativa con un abbonamento speciale.