Bordighera: ritardi nell'installazione delle luminarie “Mancanza di personale della ditta incaricata”

L'amministrazione comunale di Bordighera interviene in merito alle polemiche per i ritardi nelle installazioni delle luminarie di Natale.

“A fronte di polemiche ed equivoci emersi in questi giorni, l’amministrazione di Bordighera desidera ribadire che, come già noto, il ritardo nell’installazione delle luci natalizie non è dipeso in alcun modo dalla propria volontà ma dall’indisponibilità di personale, causa malattia, da parte della ditta incaricata - scrivono dal Comune - a conferma di ciò il fatto che le altre decorazioni a terra, non di competenza della stessa impresa, sono state regolarmente posate. Non è stato possibile ovviare alla situazione assumendo altri operai, come da alcune parti ipotizzato, per almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto la ditta incaricata è proprietaria delle illuminazioni e responsabile del loro allestimento; inoltre, anche nel caso in cui si fosse deciso di rivolgersi ad un altro operatore, ci si sarebbe scontrati con la grandissima difficoltà di reperirlo in questo momento”.

“Lodevole è stata l’iniziativa di 'A Pria Preziusa': lo stanziamento di 4.200 euro da parte del Comune di Bordighera si è sommato al contributo della Giunta e alle quote associative del sodalizio per creare una decorazione che ha davvero portato la magia del Natale in paese alto - commenta l'assessore Rodà - è stata una ulteriore dimostrazione del grandissimo impegno con cui questa associazione si spende per la valorizzazione del borgo e non soltanto in questo periodo, ma durante tutto l’anno. Sarebbe bello se, sulla scia di questo esempio, potessero nascere anche altri analoghi progetti per il centro: saremmo pronti a sostenerli e a lavorare insieme come accade con 'A Pria Preziusa', fermo restando che non verrà mai meno il nostro intervento per vestire le vie cittadine per le festività così come è stato fino ad oggi”.