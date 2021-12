Ventimiglia: continuano i lavori per la pista ciclabile e sulla viabilità cittadina

Procedono i lavori della pista ciclabile che sorge costeggiando il mare, metallica e moderna che fa da piacevole contrasto al paesaggio naturale. Attiva anche l'illuminazione agganciata alla struttura di quello che sarà un percorso alternativo soprattutto per gli amanti del mondo della bici. L'intervento continua e gli operai sono a lavoro.



Il sindaco Scullino commenta anche gli altri lavori in corso sulla viabilità cittadina, silenziosi ma concreti: “La nuova piccola viabilità a cornice cambierà completamente Ventimiglia, quasi senza farsi vedere. Infatti, come sapete saranno presto pronti i nuovi parcheggi sopra Corso Genova. Lungo i parcheggi scorrerà una nuova carreggiata di collegamento. Grazie a due nuove rotatorie lungo Corso Genova per entrare e uscire, sarà possibile evitare il traffico del centro sino al sovrappasso di San Secondo. Da lì, chi vorrà andare in Francia, o verso Roverino e le frazioni dell’entroterra, potrà proseguire verso San Secondo. Naturalmente siamo al lavoro per fare in modo che il quartiere non subisca un pregiudizio dal nuovo flusso di veicoli, ma che anzi possa godere solamente dei nuovi benefici in arrivo. Quindi adotteremo nuove soluzioni per garantire il passaggio dei pedoni in totale sicurezza e limitare il più possibile la velocità delle auto in transito. In questo modo crediamo sarà possibile risolvere in parte il problema del traffico nel centro di Ventimiglia, deviando il 20/25% dei veicoli dell’Aurelia. Importantissima sarà la pista ciclabile che collegherà la stazione alla ciclovia Pelagos di Nervia, offrendo un nuovo percorso sicuro a studenti e pendolari”.