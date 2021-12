Treni e navette gratuite: una cinquantina i francesi che ieri hanno raggiunto le piste di Limone Piemonte

Il servizio dei treni della neve tra Limone e Tenda e dei bus navetta per raggiungere le piste dalla stazione e per tornare poi a prendere il treno ha preso il via ieri 12 dicembre.

Buona la prima: la risposta è stata abbastanza soddisfacente, trattandosi del primo giorno, ma le potenzialità per crescere ci sono. Ieri hanno sfruttato il servizio del treno e della navetta circa cinquanta francesi, per lo più sciatori. Ma non sono mancati gli escursionisti o, semplicemente, quelli che avevano voglia di passeggiare per le vie di Limone Piemonte, in pieno clima natalizio.

Il servizio, lo ricordiamo, è completamente gratuito, sia quello ferroviario che quello per raggiungere le piste.

Quest'ultimo servizio è messo a disposizione gratuitamente dall'Atl del Cuneese, grazie al quale turisti e sciatori possono raggiungere la telecabina Severino Bottero.

Questi gli orari dei treni, senza prenotazione e gratuiti. Per salire è comunque necessario il titolo di viaggio.

Questi gli orari:

Limone 7:00 – Tende 7:30Tende 8:00 – Limone 8:30Limone 8:50 – Tende 9:20Tende 9:40 – Limone 10:10Limone 10:38 – Tende 11:08Tende 11:20 – Limone 11:50Limone 14:20 – Tende 14:50Tende 15:10 – Limone 15:46Limone 16:00 – Tende 16:30Tende 16:50 – Limone 17:20Limone 17:40 – Tende 18:10Tende 18:30 - Limone 19:00

Il servizio dalla stazione di Limone è operativo con un bus navetta al mattino, in coincidenza con l’arrivo di ciascun treno, con partenza dalla stazione ferroviaria in modo continuativo per circa 45 minuti, in modo da garantire almeno 5 corse, e nel pomeriggio, sempre in modo continuativo per 45 minuti, dalla telecabina Severino Bottero.

Il bus navetta della compagnia Chiesa potrà trasportare, secondo le normative COVID vigenti, un massimo di 27 passeggeri per ogni corsa.

L’ATL del Cuneese offrirà inoltre, direttamente presso la stazione di Limone Piemonte, un servizio di accoglienza e informazione turistica in coincidenza con l’arrivo dei treni del mattino.