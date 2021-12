Sanremo: green pass anche in hotel, Di Michele (Federalberghi): “Ben venga se ci permette di rimanere aperti, siamo tutti più sicuri”

Il nuovo decreto per il contenimento dell’emergenza covid introduce una novità rivoluzionaria per il mondo del turismo con il green pass obbligatorio anche in albergo. Gli hotel erano rimasti l’unica ‘isola’ del mondo ricettivo ancora non toccata dalla certificazione verde, ma ora tutto cambia. La nuova disposizione piace a Federalberghi, come si evince dalle parole del presidente sanremese Silvio Di Michele.

Una questione di sicurezza, quindi, ma anche una garanzia per evitare possibili future chiusure. A Ponente i dati sull’emergenza covid non sono dei migliori con ricoveri e contagi in continuo aumento. Lo spettro di nuove restrizioni fa comprensibilmente paura.