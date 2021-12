Stop ai mezzi sulla strada che da Colle Melosa porta ai Grai: controlli intensificati

Quest'anno sono stati intensificati i controlli sulla strada che Colle Melosa porta al Monte Grai. Una misura necessaria per verificare il rispetto del divieto di accesso ai veicoli nel periodo invernale, così come disposto da ordinanza della Provincia.

"Senza dimenticare l'aumento degli incidenti, anche mortali, verificatisi negli ultimi anni. - sottolinea Cristian Rodini, vicepresidente del Parco Regionale delle Alpi Liguri - E' necessario avere maggiori controlli su questa strada per garantire e salvaguardare la sicurezza di tutti gli amanti della natura che si recheranno in montagna durante il periodo natalizio. Ringrazio per la disponibilità gli uffici provinciali, i Carabinieri Forestali, nonché gli altri corpi impegnati".