Sabato 18 dicembre Open Day agli Istituti Fermi Polo e Montale, ecco come partecipare

Porte Aperte agli istituti Enrico Fermi e Marco Polo di Ventimiglia ed Eugenio Montale di Bordighera. Sabato 18 Dicembre 2021 dalle 9 alle 18 si terrà una giornata 'Open Day per genitori ed alunni delle classi terminali delle scuole secondarie di primo grado.



"Potranno visitare gli istituti, incontrare i docenti ed avere informazioni relative ai corsi di studio, provare gli strumenti ed i laboratori. - ricordano dalla Scuola - Tutto ciò, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Per prenotarsi è sufficiente mandare una mail di richiesta ad uno dei seguenti indirizzi con indicato l’orario a cui si vuole essere ricevuti:



- Amministrazione Finanza e Marketing - amalberti.fabio@fermipolomontale.edu.it