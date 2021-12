Patrick Zaki sarà scarcerato: in provincia di Imperia tante proposte di cittadinanza onoraria ma nessun comune ha preso posizione

Patrick Zaki sarà scarcerato tra oggi e i prossimi giorni ma non sarà assolto. Una svolta nella battaglia per la libertà dello studente egiziano detenuto da febbraio 2020 e un argomento sentito anche in provincia di Imperia. Nel corso di questi mesi, la vicenda della carcerazione dello studente 27enne ha fatto spesso capolino nei consigli comunali e in strada, tra richieste di concedere la cittadinanza onoraria e manifestazioni di solidarietà organizzate da Amnesty o dalle Sardine Ponentine.

Patrick George Zaki, è un ragazzo di origine egiziana che ha deciso di investire parte della sua formazione accademica in Italia, presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. E' stato arrestato il 7 febbraio 2020, all'aeroporto del Cairo: era tornato per trascorrere una vacanza in compagnia della sua famiglia ma venne prelevato dalle autorità egiziane e sparì per diverse ore.