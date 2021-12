Scomparsa di Eugenio Minasso: il ricordo del consigliere comunale di Sanremo Luca Lombardi

Anche il Consigliere Comunale di Sanremo e Capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, ricorda Eugenio Minasso ed esprime il suo cordoglio per la sua scomparsa.

"Mi ha colpito profondamente la scomparsa di Eugenio, persona stimata ed apprezzata, con cui condividevo la passione non solo per la politica ma anche per lo sport tanto che spesso ci incontravamo allo stadio a tifare per le nostre squadre. Una delle ultime volte che ci siamo sentiti è stato lo scorso agosto quando lui era ricoverato a qualche mese dal ricovero di un mio familiare, anche lui colpito da Covid: un’esperienza comune che ci ha ulteriormente avvicinato. In quell’occasione, poi, ho avuto anche modo di scoprire che il calcio non era l’unica sua passione sportiva: da giovane aveva praticato judo ad Imperia per poi essere inserito nei gruppi sportivi dei Carabinieri e con la Nazionale. Una passione, quella per il judo, che ci accomuna visto che anche mio figlio pratica questo sport da diversi anni".

"Tutti conoscono Minasso - termina Lombardi - per la sua attività in ambito politico e sociale, io vorrei ricordarlo anche per la sua passione e il suo impegno in ambito sportivo, nel calcio ma anche nel judo, uno sport che lui ha amato e praticato, uno sport, come diceva lui, 'di grande sacrificio e bellissimo…e con cui non ci diventi ricco…ma che ti da grandi soddisfazioni'".