Coronavirus: tasso di positività in lieve calo ma aumentano ricoverati e terapie intensive, nessun morto

Tasso di positività in calo ma numeri sempre molto elevati quest’oggi nella nostra regione e in provincia, nel quotidiano bollettino legato al Covid-19.

Sono infatti 490 i nuovi positivi registrati in Liguria dove sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 5.113 tamponi molecolari (oltre ai 12.200 tamponi rapidi antigenici), uno ogni 10,43 pari al 9,58%.

Nella nostra provincia sono 131 i nuovi contagiati mentre sono stati 79 a Savona, 220 a Genova e 58 a Spezia. Tendenza al rialzo, purtroppo, per i ricoverati in ospedale mentre fortunatamente non si registrano morti.

Tamponi processati con test molecolare: 1.839.249 (+5.113)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.251.191 (+12.200)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 124.617 (+490)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.688 (+192)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.163 (+63)

Savona 1.095 (+27)

Genova 3.288 (+83)

La Spezia 842 (+7)

Residenti fuori regione o estero 95 (+6)

Altro o in fase di verifica 205 (+6)

Totale 6.688 (+192)

Ospedalizzati: 195 (+9); 25 (+3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 43 (+4); 4 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 49 (+2); 7 (-) in terapia intensiva

San Martino - 29 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 34 (+3); 4 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 28 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 9 (-3); 3 (-)in terapia intensiva

*24 non vaccinati e 1 vaccinato (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 4.812 (+114)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 113.459 (+298)

Deceduti: 4.470 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 819 (+90)

Asl 2 - 966 (+38)

Asl 3 - 1.394 (+32)

Asl 4 - 297 (-)

Asl 5 - 428 (-41)

Totale - 4.004 (+239)

Dati vaccinazioni 4/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.636.603

Somministrati: 2.519.232

Percentuale: 95%